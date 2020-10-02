Коболєв заявив, що захворів на COVID-19

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що захворів на COVID-19, на час його самоізоляції його обов'язки буде виконувати перший заступник голови правління Сергій Перелома.

Про це Коболєв написав у Facebook.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто.

Почуваюся добре, сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники Нафтогазу переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував. На час моєї самоізоляції виконувати мої обов’язки буде Сергій Перелома", - зазначив Коболєв.

"Вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з'являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував.

Носіть маски, мийте руки, тримайте дистанцію", - додав він.

Економічна правда