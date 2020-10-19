Ставки за депозитами в гривні знову знизилися

Протягом жовтня процентні ставки за депозитами в гривні опустилися.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Знизили ставки 6 банків: БТА Банк, АПБанк, Мегабанк, МТБ Банк, ПІНбанк, ПУМБ, Укрексімбанк.

Відзначено також і підвищення середніх ставок для депозитів в доларах і євро на короткі терміни.

Гривневі вклади максимально подешевшали на терміни до місяця - на 0,53 п.п. до 6,12% річних. Безстрокові заощадження скинули 0,32 п.п. і пропонують 4,43% річних.

Вклади періодом понад рік знизили прибутковість на 0,15 п.п. до 7,83% річних. Синхронно, на 0,14 п.п., знизилися ставки для періодів від місяця до трьох (6,03%), від трьох місяців (7,35%) і від 6 місяців до року (7,8%).

Середня ставка в доларах виросла на 0,11 п.п. для термінів від місяця до трьох, і становить 0,85% річних. Вклади терміном до місяця подорожчали на 0,09 п.п. і пропонують 0,56% річних.

Депозити періодом від трьох місяців до півроку набрали 0,02 п.п. і надають прибутковість в 0,85% річних. Знизилися ставки для безстрокових заощаджень (на 0,03 п.п. до 0,42% річних).

Вклади періодом від півроку до року подешевшали на 0,02 п.п. до 1,14% річних. Депозити на терміни понад рік втратили 0,01 п.п. і пропонують 1,68% річних.

Ставки в євро синхронно знизилися для безстрокових заощаджень і для депозитів строком понад рік (на 0,02 п.п. до 0,17% і до 1,02% річних відповідно). Вклади періодом від півроку до року не зазнали змін в ставках і пропонують 0,87% річних.

Виросла прибутковість для термінів менше місяця (на 0,07 п.п. до 0,31%) і до трьох місяців (на 0,08 п.п. до 0,55%). Депозити періодом від трьох місяців до півроку подорожчали на 0,05 п.п. до 0,82% річних.