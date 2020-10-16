НБУ призначив нового директора департаменту відкритих ринків

За результатами конкурсного відбору, вакантну посаду директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України з 16 жовтня 2020 року обійняв Олексій Лупін.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

До сфери компетенції новопризначеного директора департаменту відкритих ринків належатиме, зокрема:

здійснення моніторингу, аналізу й прогнозування внутрішнього та зовнішнього фінансових ринків;

регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій;

управління міжнародними резервами тощо.

Департамент відкритих ринків входить до блоку "Ринкові операції", управління яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

"Коментуючи це призначення, Юрій Гелетій наголосив, що безперебійна та ефективна робота фінансових ринків є одним із ключових аспектів макрофінансової стабільності в країні. Він додав, що ґрунтовні знання особливостей регулювання українського та міжнародного фінансових ринків, детальне розуміння роботи міжбанківського валютного ринку та механізму валютних інтервенцій, експертність у сфері банківських казначейських операцій, операцій із цінними паперами в іноземній валюті, валютними та процентними ф’ючерсами, угод типу РЕПО та СВОП стали вагомою перевагою Олексія Лупіна під час відкритого конкурсного відбору", - йдеться у повідомленні.

"Вважаю, що високий професіоналізм, системний підхід та аналітичне мислення Олексія Лупіна дозволять йому досягти суттєвих результатів в управлінні валютним і грошово-кредитним ринками", - сказав Гелетій.

У НБУ додали, що Лупін має значний практичний досвід роботи в сфері управління золотовалютними резервами, валютною політикою та фінансовими інструментами.

Із серпня 2020 року він виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків. До цього впродовж останніх шести років працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.

Загалом у Національному банку Олексій Лупін працює з 1998 року.

Нагадаємо:

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко з 21 серпня завершив роботу на посаді за власним бажанням, Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

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Економічна правда