Зеленський не підпише угоду про ЗВТ під час візиту до Туреччини

Президент Володимир Зеленський визнав, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною не буде підписана під час його візиту в Стамбул цієї п’ятниці, 16 жовтня; це знімає ризики, які несло термінове підписання угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з його інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören, переклад якого наводить пресслужба офісу президента.

Зеленський зазначив, що переговори про такі угоди, як ця, містять "дуже багато нюансів" і потребують часу. З його слів випливає, що перемовини ще не завершені, хоча вже близькі до цього.

"Ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що угода буде підписана в найкоротші терміни", - підкреслив Зеленський.

Додамо, джерела "Європейської правди" також підтверджують, що угода про ЗВТ з Туреччиною під час візиту Зеленського підписана не буде.

Тривалий час перемовини не рухаються через наявність принципових розбіжностей. Досі між сторонами немає згоди щодо пунктів, які потребують ухвалення рішень на політичному рівні.

На початку червня в українському МЗС заявляли, що угода "готова на 99%" і залишається узгодити лише певні деталі.

Варто зауважити, що в Україні раніше лунали заяви про небезпечність підписання угоди про ЗВТ без досягнення принципово нових домовленостей про її формат. Детальніше - у статтях Торгівля в турборежимі: які ризики несе домовленість Зеленського та Ердогана.

Європейська правда