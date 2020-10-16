Бізнес назвав головні завдання для нового очільника Держпродспоживслужби

Європейська бізнес асоціація назвала топ-8 головних завдань для нового очільника Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, зокрема, формування професійної команди відомства, підтримка українських експортерів на міжнародних ринках і діджиталізація послуг.

Про це йдеться у прес-релізі ЄБА.

"Асоціація вітає призначення нового керівництва Держпродспоживслужби та сподівається на продовження ефективної взаємодії з відомством та впровадження структурних змін у системі продовольчої та непродовольчої безпеки, захисту прав та інтересів споживачів.

Створення Держпродспоживслужби у 2014 році стало важливою подією, яка була схвально сприйнята бізнесом. Водночас протягом останнього року служба працювала без керівника, тому накопичилася ціла низка питань, що потребують особливої уваги з боку нового голови відомства", - заявили в асоціації.

Серед завдань, які назвали члени асоціації, зокрема, формування професійної команди Держпродспоживслужби та підтримка українських експортерів на міжнародних ринках.

"Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення продажів сільськогосподарських культур на ринок Китаю та азійських держав.

Враховуючи перспективність цього напряму, зернова спільнота вважає за потрібне й надалі розвивати співробітництво з КНР щодо постачання зернових культур, зокрема у напрямку розширення переліку сільгосппродукції продукції, що експортується з України до КНР, та спрощення процедури експорту ячменю", - йдеться у повідомленні.

Також серед топ-завдань, на думку ЄБА, діджиталізація інформації та державних послуг, зокрема в зерновій галузі.

"Йдеться про приєднання до системи електронного обігу фітосанітарних сертифікатів та запровадження електронних сервісів подачі документів", - пояснили в асоціації.

Крім цього, у ЄБА заявили про необхідність отримання термінів видачі висновків санітарно-епідеміологічної експертизи та розробку методологічних рекомендацій щодо трактування правильності маркування нехарчових продуктів.

Також члени асоціації акцентували увагу на запобіганню фальсифікації молочної продукції, подачі заявки на членство в міжнародній організації PIC/S та оновленні інструкцій лікування та профілактики хвороб тварин згідно з європейськими процедурами.

Нагадаємо:

13 жовтня на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалене рішення про призначення Владислави Магалецької на посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Економічна правда