У Фонді гарантування заявили, що вимоги кредиторів банку "Аркади" приймають до кінця жовтня
Фонд гарантування вкладів нагадав вкладникам банку "Аркада", які мали на рахунках кошти понад гарантовану суму 200 тис грн, а також інших кредиторів на те, що їх вимоги до банку приймаються до 30 жовтня 2020 року включно.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
"Заявити кредиторські вимоги у визначений термін можуть юридичні та фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його зобов'язань", - йдеться у повідомленні.
"Для подачі своїх вимог до банку необхідно направити письмову заяву кредитора. Зразок такої заяви розміщений на сайті Фонду в розділі "Кредиторам". Також заявити свої кредиторські вимоги можна безпосередньо в банку.
На підставі поданих заяв та документів уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку "Аркада" буде сформовано реєстр вимог кредиторів, вимоги кожного кредитора будуть віднесені до певної черги погашення, що визначена законодавством", - пояснили у Фонді.
Зазначається, що після затвердження Фондом реєстру акцептованих вимог кредиторів відповідну інформацію розмістять на сайтах Фонду та банку "Аркада", а також у приміщеннях банку.
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Нагадуємо:
Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.
Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжує виплачувати гарантоване відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" у межах 200 тисяч гривень - станом на 12 жовтня 2020 року вкладники отримали кошти на суму понад 100 млн грн.
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.
Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.
Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.
У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".
Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.
Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".
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