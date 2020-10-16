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У Фонді гарантування заявили, що вимоги кредиторів банку "Аркади" приймають до кінця жовтня

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 14:07
 

Фонд гарантування вкладів нагадав вкладникам банку "Аркада", які мали на рахунках кошти понад гарантовану суму 200 тис грн, а також інших кредиторів на те, що їх вимоги до банку приймаються до 30 жовтня 2020 року включно.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Заявити кредиторські вимоги у визначений термін можуть юридичні та фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

"Для подачі своїх вимог до банку необхідно направити письмову заяву кредитора. Зразок такої заяви розміщений на сайті Фонду в розділі "Кредиторам". Також заявити свої кредиторські вимоги можна безпосередньо в банку.

На підставі поданих заяв та документів уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку "Аркада" буде сформовано реєстр вимог кредиторів, вимоги кожного кредитора будуть віднесені до певної черги погашення, що визначена законодавством", - пояснили у Фонді.

Зазначається, що після затвердження Фондом реєстру акцептованих вимог кредиторів відповідну інформацію розмістять на сайтах Фонду та банку "Аркада", а також у приміщеннях банку.

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Нагадуємо:

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжує виплачувати гарантоване відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" у межах 200 тисяч гривень - станом на 12 жовтня 2020 року вкладники отримали кошти на суму понад 100 млн грн.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. 

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн. 

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

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Фонд гарантування вкладів Аркада

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