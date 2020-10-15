Рожкова про Раду НБУ: Це такий собі "троянський кінь" всередині Нацбанку

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що зараз питання порядку денного Ради НБУ та дати засідань тримаються в таємниці, тим самим створюється невизначеність - за її словами, Рада НБУ - це такий собі "троянський кінь" всередині Нацбанку.

Про це вона сказала в інтерв'ю liga.net.

"Я б не ототожнювала позицію окремих членів Ради НБУ і голови. Тиск з боку глави Ради Богдана Данилишина триває вже не перший рік. У цьому сенсі зрозуміло, з ким у нього "one voice policy": з тими, хто говорить про залежність НБУ від МВФ, закликає включати друкарський верстат, помиритися з олігархами та інше. Нас це не дивує", - зазначила Рожкова.

Водночас на питання, чи відомо їй, які питання будуть розглядати на засіданні Ради НБУ 16 жовтня, Рожкова відповіла, що ні.

"Якщо раніше ми завжди знали, коли будуть проходити засідання, розуміли порядок денний, то зараз все відбувається в таємниці.

Я вважаю, що це не відповідає принципам корпоративного управління і вже точно не йде на користь нашій економіці - ми створюємо невизначеність там, де її немає і не повинно бути. Виходить, Рада НБУ - це такий собі "троянський кінь" всередині Нацбанку", - додала вона.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.