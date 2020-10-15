Фонд держмайна виставив на аукціон ще два об'єкти "Укрспирту"

Фонд держмайна 14 жовтня оголосив про проведення аукціон з приватизації Марилівського МПД та Козлівського МПД.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що приватизаційний аукціон по першому об'єкту відбудеться 12 листопада, стартова ціна - 54,7 млн грн. Об'єкт розташований у Чортківському районі Тернопільської області, в селищі Нагірянка.

Водночас аукціон з приватизації Козлівського МПД відбудеться 13 листопада зі стартовою ціною 37,6 млн грн.

"Актив знаходиться у Козівському районі Тернопільської області в смт Козлів, що за 30 км від Тернополя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.

Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Економічна правда