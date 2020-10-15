Фонд держмайна виставив на аукціон ще два об'єкти "Укрспирту"
Фонд держмайна 14 жовтня оголосив про проведення аукціон з приватизації Марилівського МПД та Козлівського МПД.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Зазначається, що приватизаційний аукціон по першому об'єкту відбудеться 12 листопада, стартова ціна - 54,7 млн грн. Об'єкт розташований у Чортківському районі Тернопільської області, в селищі Нагірянка.
Водночас аукціон з приватизації Козлівського МПД відбудеться 13 листопада зі стартовою ціною 37,6 млн грн.
"Актив знаходиться у Козівському районі Тернопільської області в смт Козлів, що за 30 км від Тернополя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".
Відповідно до реєстру, ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" зареєстроване у Вінниці та має філію у Немирові.
Засновником компанії вказана "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ" (Ліхтенштейн), серед кінцевих бенефіціарів - Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.
Економічна правда
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