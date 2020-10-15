Ryanair скорочує зимовий розклад на 60% через падіння бронювань

Ірландська Ryanair Holdings Plc, найбільший у Європі авіаперевізник-дискаунтер, у листопаді-березні виконуватиме лише 40% рейсів порівняно з аналогічним періодом роком раніше через зниження кількості бронювань.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомляється раніше авіаперевізник планував виконувати 60% рейсів. Авіакомпанія сподівається підтримувати завантаженість рейсів на рівні близько 70%.

Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом.

"Нам дуже шкода через скорочення зимового розкладу, яке стало неминучим через неефективне управління авіаперевезеннями в ЄС", - наголосив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

Авіакомпанія очікує, що поточного фінансового року перевезе 38 млн пасажирів порівняно з липневим прогнозом на рівні 60 млн.

Авіаперевізники зазвичай можуть прогнозувати довгостроковий попит і заздалегідь складати розклад, проте цього року представники галузі змушені регулярно змінювати плани в умовах карантинних заходів, які позначаються на бронюваннях, пише Financial Times.

Бюджетний авіаперевізник easyJet у жовтні-грудні виконуватиме лише 25% рейсів порівняно з аналогічним періодом 2019 р., тоді як угорська Wizz Air скоротила зимовий розклад на 50%. British Airways, яка залежить від далеких перельотів і бізнес-поїздок, у вересні виконала лише 25-30% рейсів від звичайного рівня.