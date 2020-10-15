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Курс валют на 15 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:25

15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,34 гривні;

Євро – 33,22 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,23 – 28,43 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,37 гривні, євро - 33,17 - 33,28 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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