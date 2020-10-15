Курс валют на 15 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Про олігархів-циніків та олігархів-творців, відповідальність Зеленського за урізання "зелених" тарифів, бізнес із сім'єю Льовочкіних, а також про те, хто "ганяє" Тинного і хоче його покарати. (рос)

Голова Мінфіну розповів ЕП, як він планує виводити країну з бюджетної кризи, де буде позичати кошти, як буде домовлятись з МВФ, та чому його кожного дня "звільнюють" депутати.