Експерт, яка встановила 39 мільярдів збитків від «Роттердам+» заявила про тиск

Приватний експерти Ірина Педь, як встановила 39 млрд грн збитків від формули "Роттердам плюс", заявила про здійснення на неї тиску збоку адвокатів колишніх підозрюваних у цій справі.

Про це вона сказала на брифінгу, повідомляє "Слово і діло".

За її словами, цей тиск нібито здійснювали адвокати колишніх підозрюваних у справі "Роттердам плюс", зокрема, топ-менеджерів групи компанії ДТЕК та колишніх посадовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Педь та її адвокат Валерій Буняк повідомили, що стосовно експерта поширювалися компрометуючі матеріали у ЗМІ, а також ініціювали кримінальне провадження. Експерт заявила, що адвокати колишніх підозрюваних у справі "Роттердам плюс" почали заявляти про її некомпетентність та нібито, що ця експертиза була проплачена НАБУ.

Адвокат Буняк також повідомив, що раніше вказані адвокати мали гарні стосунки з Педь і замовляли в неї проведення експертних досліджень та дякували за це.

За їх словами, вони подали позов до суду на адвокатів фігурантів справи "Роттердам плюс" про захист ділової репутації, а також ініціювали порушення кримінальної справи за фактом примусу до відкликання експертизи у справі "Роттердам плюс" (стаття 386 Кримінального кодексу України).

"Особливо для мене сумно, повчально, мабуть, що всі ці дивні твердження стосовно мене озвучуються та підтримується адвокатами, з якими я маю достатньо тривалі успішні робочі відносини", – підкреслила Педь.

Нагадуємо:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо "Роттердам +".

Як відомо, у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули "Роттердам+".

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.



У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".