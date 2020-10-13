Іспанія посилює правила щодо дискримінації в оплаті праці за статевою ознакою

Уряд Іспанії прийняв указ посилити правила щодо дискримінації за ознакою статі в оплаті праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Документ вимагає від компаній розкривати гендерну розбивку заробітної плати співробітників і встановлювати рамки для визначення того, чи мають різні посади однакову цінність.

"Ідея гранично зрозуміла: жінки повинні отримувати таку ж зарплату, як і чоловіки, за виконання однієї і тієї ж роботи", - заявила міністр з питань рівноправності Ірен Монтеро.

За її словами, уряд повинен проявляти ініціативу, щоб пандемія коронавірусу не погіршила гендерний розрив в оплаті праці.

"У цій надзвичайній ситуації ми знаємо, що відновлення економіки не буде, якщо ми не покінчимо з розривом в оплаті праці раз і назавжди", - сказала вона.

За словами міністра праці Іоланди Діас, компанії, які не розкривають розбивку заробітної плати за ознакою статі, будуть піддаватися штрафам в розмірі до 187 000 євро.

З моменту приходу до влади в січні коаліційний лівий уряд Іспанії зробив захист прав жінок наріжним каменем своєї політичної програми.