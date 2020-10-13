Криклій пропонує Польщі перейти на цифрові дозволи для автоперевізників

Україна розраховує на підтримку польської сторони в переході на систему обміну цифровими дозволами та вже найближчим часом готова розпочати перші пілотні проєкти.

На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час виступу на українсько-польському економічному форумі в Одесі.

"З минулого року ми запровадили електронну систему розподілу дозволів, що прибрало більшість тих питань і зауважень, які були на ринку. Проте нам потрібно зробити ще один крок назустріч і тут ми дуже розраховуємо на підтримку польської сторони в переході на систему обміну цифровими дозволами.

Ми будемо першими країнами, які це зроблять. А це унеможливить бюрократію, пришвидшить обмін інформацією і, що важливо, покращить торговельні та економічні зв’язки між нашими країнами. Зі свого боку, ми готові реалізувати перші пілотні проєкти вже найближчим часом", - сказав Криклій.

Міністр інфраструктури також акцентував увагу на необхідності забезпечення українських автоперевізників достатньою кількістю дозволів і попросив підтримки з боку польської сторони.