За рік подешевшали всі овочі "борщового набору" - Держстат

З вересня 2019 року по вересень 2020 року в Україні подешевшали всі овочі "борщового набору".

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Державну службу статистики.

Усі овочі "борщового набору" з вересня 2019 року по вересень 2020 року подешевшали: картопля – на 37,9%, до 9,08 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 35,9% (до 5,73 грн за кг); буряк — на 21,5% (до 5,71 грн за кг); капуста — на 24,3% (до 6,01 грн за кг); морква – на 3,6% (до 7,92 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали на 31,5% і у вересні 2020 року в середньому по Україні коштували 22,31 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 1,8% і у вересні 2020 року коштував в середньому по країні 14,94 грн за кг, соняшникова олія подорожчала на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.

Як повідомлялось, споживчі ціни у вересні 2020 року проти серпня 2020 року збільшилися на 0,5%; проти грудня 2019 року – на 1,7%, проти вересня 2019 року – на 2,3%. Загалом за січень-вересень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.