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СБУ прийшла з обшуками в компанію БРСМ-Нафта

Вівторок, 13 жовтня 2020, 16:09

Служба безпеки України проводить обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Обшуки проходять на підставі ухвал суду отриманих задовго до публікації Бігуса та не пов’язані з опублікованою в ній інформацією".

Деталі: Подробиці слідчих дій у спецслужбі обіцяють оприлюднити пізніше.

Що було раніше: Розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" виявило, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Українська правда

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