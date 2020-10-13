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При Мінцифри створять Лабораторію інновацій: шукають консультантів

Вівторок, 13 жовтня 2020, 15:50
 

При Міністерстві цифрової трансформації у співпраці та за підтримки ПРООН в Україні створять Лабораторію інновацій - вона спочатку працюватиме з листопада 2020 року до березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Головна мета - впровадження інноваційних методів пошуку та впровадження рішень у державному секторі.

Ця лабораторія вперше запускається саме на базі Мінцифри, де буде випробовуватись організаційна модель лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Policy Lab ver 1.0 увійдуть три консультанти з питань інновацій.

Робота первинної експертної групи з 3-х експертів Policy Lab ver 1.0 включатиме (але не обмежуватиметься):

  • надання консультативної підтримки та робота з Big Data - даними опитувань або аналізом результатів фокус-груп та, потенційно, великими даними від бізнесу;
  • тестування ідей і рішень, щоб з’ясувати, що працює, а що ні, коли йдеться про вирішення складних проблем;
  • мобілізація партнерських відносин.

Лабораторія інновацій спочатку працюватиме з листопада 2020 року до березня 2021 року.

"Накопичені уроки та досвід, оцінені наприкінці періоду, сприятимуть продовженню участі або перегляду методів співпраці", - додали у Мінцифри.

Економічна правда

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Мінцифри

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