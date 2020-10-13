При Мінцифри створять Лабораторію інновацій: шукають консультантів
При Міністерстві цифрової трансформації у співпраці та за підтримки ПРООН в Україні створять Лабораторію інновацій - вона спочатку працюватиме з листопада 2020 року до березня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.
"Головна мета - впровадження інноваційних методів пошуку та впровадження рішень у державному секторі.
Ця лабораторія вперше запускається саме на базі Мінцифри, де буде випробовуватись організаційна модель лабораторії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до Policy Lab ver 1.0 увійдуть три консультанти з питань інновацій.
Робота первинної експертної групи з 3-х експертів Policy Lab ver 1.0 включатиме (але не обмежуватиметься):
- надання консультативної підтримки та робота з Big Data - даними опитувань або аналізом результатів фокус-груп та, потенційно, великими даними від бізнесу;
- тестування ідей і рішень, щоб з’ясувати, що працює, а що ні, коли йдеться про вирішення складних проблем;
- мобілізація партнерських відносин.
Лабораторія інновацій спочатку працюватиме з листопада 2020 року до березня 2021 року.
"Накопичені уроки та досвід, оцінені наприкінці періоду, сприятимуть продовженню участі або перегляду методів співпраці", - додали у Мінцифри.
Економічна правда
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