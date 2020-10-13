Гетманцев про курс гривні: Для росту до 32-33 грн за долар до кінця року нема підстав

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що не бачить жодних підстав щодо росту курсу долара до 32-33 грн/долар до кінця року.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"По-перше, пік виплат ми пройшли. По-друге, у нас немає жодного макроекономічного показника, який би свідчив про тиск на гривню", - зазначив Гетманцев.

"Друкувати ми точно не будемо. У цьому нас запевнив голова НБУ. Жодної підстави говорити, що курс буде стрибати, немає. В чому тут є нюанс? НБУ не таргетує курс, не таргетує інфляцію. За його підрахунками, інфляція у нас 4,5% до кінця року. Це не катастрофа.

І це абсолютно не буде мати якогось катастрофічного впливу на курс. І НБУ, давайте віддамо йому належне, дуже швидко реагує на волатильність на валютному ринку. Відбуваються стрибки, вони ж можуть бути з будь-яких причин. І НБУ компенсує їх валютними інтервенціями. Тому вони з цим дуже професійно впораються", - додав нардеп.

Нагадаємо:

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.