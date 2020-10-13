ПриватБанк, monobank і А-Банк підключили можливість шеринга цифрових документів

ПриватБанк, А-Банк і віртуальний monobank запустили можливість шеринга цифрових документів за допомогою мобільного додатку "Дія".

Про це повідомив віце-прем'єр міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запустили послугу (...) Це цифровий шеринг документів. Уже приєдналися три банки. У нас - більш 30 банків на етапі адаптації цієї технології", - сказав він в ході брифінгу "Цифровизация банківських послуг: перші перемоги і плани" у вівторок .

"Сподіваємося, що взятий нами темп протримається два-три місяці, поки все банки не виявлять бажання стати учасниками спільної з "Дія" програми, - додав глава Національного банку Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, ПриватБанк і monobank 5 жовтня запустили можливість віддаленого відкриття банківського рахунку за допомогою цифрового паспорта в мобільному додатку "Дія"