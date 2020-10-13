Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" № 686-ІХ, який Верховна Рада прийняла ще в червні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.