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Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:18
 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" № 686-ІХ, який Верховна Рада прийняла ще в червні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Так, згідно з підписаним законом, провадження у справах про банкрутство боржників - казенних підприємств та бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство не допускаються", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що закон дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки.

Нагадаємо:

5 червня 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та у цілому законопроєкт №2276 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства, який, зокрема, передбачає мораторій на банкрутство бюджетних установ.

У пояснювальній записці йдеться, що набуття чинності нового Кодексу процедур банкрутства 21 жовтня 2019 року в першій редакції створило низку ризиків.

Зокрема, у кредиторів була можливість подати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій.

Але у новій редакції закону таку можливість виключили.

Економічна правда

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законодавство Зеленський банкрутство

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