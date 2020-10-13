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Зеленський призначив Горобця з СБУ держуповноваженим АМКУ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:45
 

Президент Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чиновника з СБУ Богдана Горобця.

Джерело: указ №427/2020 від 12 жовтня на сайті Офісу президента

Дослівно: "Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".

Деталі: Раніше Горобець обіймав посаду начальника 1 відділу 1 управління Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України та входив до колегії Фонду держмайна України.

Згідно з декларацією кандидата на посаду, у Горобця є дружина і дві дочки. Мешкає він у кімнаті на 17 кв.м у службовому гуртожитку військової частини Е 6133 у Києві. Іншої нерухомості в уповноваженого немає.   

Горобець має авто Toyota  RAV 4 2016 року випуску вартістю на дату набуття 323,4 тисячі гривень.

За 2019 рік Горобець заробив 291 тисячу 260 гривень, його дружина, яка працює у Київській міській клінічній лікарні №18 – 13 тисяч 402 гривні.

Також Горобець отримав 270 тисяч гривень від відчуження рухомого майна.

Українська правда

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Зеленський АМКУ

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