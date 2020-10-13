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Підприємцям можуть підвищити штрафи за порушення карантину до 51 тисячі – нардеп

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:50
 

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що у Раду під час наступної сесії внесуть законопроєкт, яким збільшать штрафи підприємцям за недотримання карантинних норм.

Джерело: нардеп Радуцький в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Якщо, наприклад, це торговельний центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну".

Деталі: Йдеться про штрафи від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.

Радуцький додав, що на нараді у президента підготували відповідний законопроєкт, який уже пройшов погодження у комітеті.

Він також заявив, що основною метою наради було зменшення кількості хворих і не допустити ситуації, при якій країна повернеться до локдауну.

Українська правда

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бізнес компанії карантин

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