В "Укроборонпромі" заявили, що бронемобілі у Гладковського закупили ще за попереднього керівництва

В "Укроборонпромі" заявили, що інформація про те, що "Укроборонсервіс" придбав спецтехніку у "Богдан Моторс" Олега Гладковського є неточною, насправді підприємство закупило партію бронеавтомобілів майже два роки тому - у січні 2019 року, за попереднього керівництва.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Насправді: "Укроборонсервіс" закупив партію бронеавтомобілів майже два роки тому – у січні 2019 року – в рамках державного оборонного замовлення.

Контракт був на межі зриву, втім, завдяки спільним зусиллям Укроборонпрому, Укроборонсервісу та Міністерства оборони України, зокрема заступника міністра Олександра Миронюка, його вдалося виконати у повному обсязі.

Окрім того, на бронеавтомобілях, відповідно до побажань замовника, встановили обладнання з літерою О1, успішно провели повторні випробування, а собівартість одного автомобіля вдалося знизити на 5,4 млн грн", - заявив директор "Укроборонсервісу" Володимир Воронін.

"Договір на закупівлю 6 броньованих машин між ДП "Укроборонсервіс" (дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому) та дочірнім підприємством "Автоскладальний завод №2" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" був укладений ще у січні 2019 року, тобто попереднім керівництвом "Укроборонсервісу".

Сама закупівля відбулася поза системою Прозорро, а підписаний контракт містив лише орієнтовну вартість автомобілів", - пояснили у держконцерні.

Зазначається, що у 2020 році компанія "Укроборонсервіс" реанімувала та виконала зазначений контракт. За умовами договору, після поставки товару, сторони узгоджують остаточну вартість продукції - на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів про фактичні витрати.

"За результатами виконання зазначеного контракту вартість машин виявилася нижчою, ніж очікувана. 30 вересня цього року сторони уклали додаткову угоду, якою зафіксували фактичну вартість однієї броньованої машини. Таким чином, сторони здійснили діяльність в рамках раніше укладеного договору", - додали у компанії.

"Таким чином, нова команда Укроборонпрому не закуповувала бронетранспортери у "компанії Гладковського", а лише виконала контрактні зобов’язання підприємства перед замовником - Міністерством оборони України, та вимоги законодавства про закупівлі.

При цьому, "Укроборонсервіс" виготовив машини, вартість яких виявилася дешевшою від очікуваної вартості за контрактом, укладеним попереднім керівництвом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що ДП "Укроборонсервіс" замовило у ДочП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" шість бронемобілів за 44,49 млн грн.

Економічна правда