Польский нафтогазовий гігант PGNiG зацікавлений у приватизації українських ТЕЦ та обленерго

Польська PGNiG і Фонд держмайна підписали договір про конфіденційність у рамках майбутньої участі компанії в приватизації українських енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Можлива участь PGNiG у приватизації енергетичного сектору в Україні - це можливість посилити співпрацю між нашими країнами і разом побудувати енергетичну безпеку в цій частині Європи. Я переконаний, що завдяки нашому досвіду та компетенції ми могли б стати цінним партнером для української сторони", - сказав Квецинський, слова якого наведено у прес-релізі.

За словами джерела на ринку електроенергії, польську сторону в плані приватизації цікавлять ТЕЦ і обленерго.

PGNiG - найбільша нафтогазова компанія Польщі, що розробляє газові та нафтові родовища, видобуває, зберігає і транспортує енергоносії, а також здійснює будівництво та розвиток нафтогазової транспортної мережі, експорт та імпорт газу.