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Мінекономіки хоче спростити отримання ліцензій для виробників крафтових спиртних напоїв

Понеділок, 12 жовтня 2020, 14:33
 

Мінекономіки підтримало ініціативу виробників крафтових спиртних напоїв і запропонувало спростити процедури отримання ними дозвільних документів.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що відповідний законопроєкт розміщено для громадського обговорення на сайті міністерства (https://cutt.ly/fgrcGjR).

"Метою проєкту закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв та дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого підприємництва у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом, зокрема, пропонують:

  • віднести до малих виробників дистилятів тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дистилятів виключно із власної сировини та обсяг реалізації готових напоїв у яких не перевищує 10 тис декалітрів на рік;
  • встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів та контролю за дотриманням встановлених вимог;
  • надати право суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дистилятів, здійснювати оптову торгівлю ними без отримання окремої ліцензії;
  • передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв, встановленого для малих виробників дистилятів.

"На сьогодні умови і вартість отримання дозвільних документів однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.

Цей проєкт закону підготовлено на запит бізнесу та є продуктом співпраці з крафтовими виробниками дистилятів та спиртних напоїв", - додали в Мінекономіки.

Економічна правда

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