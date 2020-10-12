Мінекономіки хоче спростити отримання ліцензій для виробників крафтових спиртних напоїв
Мінекономіки підтримало ініціативу виробників крафтових спиртних напоїв і запропонувало спростити процедури отримання ними дозвільних документів.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Зазначається, що відповідний законопроєкт розміщено для громадського обговорення на сайті міністерства (https://cutt.ly/fgrcGjR).
"Метою проєкту закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв та дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого підприємництва у цій сфері", - йдеться у повідомленні.
Законопроєктом, зокрема, пропонують:
- віднести до малих виробників дистилятів тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дистилятів виключно із власної сировини та обсяг реалізації готових напоїв у яких не перевищує 10 тис декалітрів на рік;
- встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів та контролю за дотриманням встановлених вимог;
- надати право суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дистилятів, здійснювати оптову торгівлю ними без отримання окремої ліцензії;
- передбачити відповідальність за перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв, встановленого для малих виробників дистилятів.
"На сьогодні умови і вартість отримання дозвільних документів однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу.
Цей проєкт закону підготовлено на запит бізнесу та є продуктом співпраці з крафтовими виробниками дистилятів та спиртних напоїв", - додали в Мінекономіки.
Економічна правда
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