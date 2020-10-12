Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
12 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановились на рівні 28,25 - 28,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;
Євро – 33,35 - 33,37 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,03 гривні, продають по 33,44 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,31 гривні, євро - 33,10 - 33,29 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 28,24 - 28,30, євро - 33,18 - 33,28 гривні.
Нагадаємо:
12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua