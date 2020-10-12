Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

12 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановились на рівні 28,25 - 28,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,25 - 28,27 гривні;

Євро – 33,35 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,37 гривні. Євро купують по 33,03 гривні, продають по 33,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,31 гривні, євро - 33,10 - 33,29 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,24 - 28,30, євро - 33,18 - 33,28 гривні.

Нагадаємо:

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Економічна правда