Підприємство "Укроборонпрому" закупило бронемобілі у "Богдан Моторс" Гладковського

ДП "Укроборонсервіс" замовило у ДочП "Автоскладальний завод №1" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" шість бронемобілів за 44,49 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посилання на систему "Прозорро".

Деталі: Повідомляється, що угоду уклали 30 вересня. Шість броньованих військових автомобілів по 7,42 млн грн кожен мають поставити до 20 листопада.

Згідно з документами, аванс 70% виплатять протягом десяти банківських днів після підписання угоди, а решту – упродовж місяця після поставки. Інших деталей у звіті про укладення договору немає.

"Укроборонсервіс" є дочірнім підприємством державної компанії "Укрспецекспорт" зі складу держконцерну "Укроборонпром".

Серед усієї іншої продукції воно виготовляє мобільні мінометні установки "Барс-8ММК" та машини артилерійської розвідки "Барс-8АР" на базі легкого бронемобіля "Барс-8".

Бронемобіль "Барс-8" на платформі пікапа Dodge Ram виготовляє корпорація "Богдан" у Черкасах спільно з ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика" Олега Висоцького.

Відзначається, що "Барс-8" має протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та знаходиться на озброєнні з 2020 року.

Співвласником "Богдан Моторс" раніше був екс-президент Петро Порошенко. Нині компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському (Свинарчуку), колишньому першому заступнику секретаря РНБО.

Минулого року його син Ігор Гладковський з друзями фігурував у скандалі з "Укроборонпромом".

Українська правда