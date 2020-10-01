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Енергетичне агентство Данії видало дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2"

Четвер, 1 жовтня 2020, 14:45
 

Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" на данському континентальному шельфі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.

Компанія Nord Stream 2 AG звернулася за відповідним дозволом наприкінці минулого року.

"Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу Nord Stream 2 на ряді умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів" - пояснили в агентстві.

Зокрема, введення в експлуатацію може бути здійснене тільки тоді, коли хоча б один з трубопроводів був випробуваний, перевірений і коли були виконані відповідні умови дозволу на будівництво та дозволу на експлуатацію.

Трубопровід  на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини. Він дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт.

Європейська правда

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Північний потік Данія

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