У Telegram з'явилась функція коментування постів

Месенджер Telegram додав функцію коментування постів у каналах, також додали фільтри для швидкого пошуку у листуванні і можливість анонімно адмініструвати групи.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Безпечність та широкі можливості Telegram зробили його важливим інструментом для тих, хто відстоює власні права та бореться за свободу. Сьогодні ми представляємо ще одну функцію, що може їм допомогти.

Увімкніть "Залишатися анонімним" у списку прав адміністратора групи, і цей адміністратор буде прихований зі списку учасників. Його повідомлення в чаті публікуватимуться від імені групи, подібно до публікацій у каналах", - пояснили у Telegram функцію "Анонімні адміністратори груп".

"Для використання нової функції коментування в Telegram варто оновити застосунок до останньої версії. Після цього, якщо до каналу прив'язано групу для обговорення, під кожною її публікацією буде нова кнопка для переходу до коментарів", - йдеться у повідомленні.

При цьому обмеження, виставлені адміністраторами для чату, так само діють для коментарів. Наприклад, коментатори можуть додавати голосові повідомлення, стікери, GIF-ки та інше, а адміністратори - обмежувати їх.

Економічна правда