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Єврокомісія готується до позову проти Британії через порушення угоди про Brexit - ЗМІ

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:05
 

Єврокомісія готується надіслати Британії офіційне повідомлення (letter of formal notice) у зв’язку з порушенням останньою угоди про вихід з ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"

Таке повідомлення від ЄК є першим кроком до ймовірного позову проти Британії у Суді ЄС. 

За словами джерела, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має офіційно повідомити про це сьогодні у найближчі години. 

Нагадаємо, 30 вересня члени Палати громад парламенту Британії остаточно підтримали спірний законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit, укладеної між Брюсселем і Лондоном. 

Читайте також: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості з Лондоном про Brexit.

Європейська правда

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Єврокомісія Британія Brexit

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