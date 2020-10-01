Марсохід Perseverance подолав третину шляху до "червоної" планети

На 62-й день польоту марсоходу Perseverance ("Наполегливість") у центрі управління NASA планово провели друге коригування його траєкторії.

Про це повідомляє NASA

Марсохід вже пролетів 169 мільйонів кілометрів, до Червоної планети апарату залишилось подолати ще близько 300 мільйонів кілометрів. Прибути на Марс Perseverance має 18 лютого 2021 року.

Згідно з онлайн-даними NASA, на момент публікації новини, швидкість космічного корабля відносно Сонця становить 105 809 км/год.

Місцем посадки дослідницького апарату вибрали 45-кілометровий кратер Езеро. Це місце на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса було обрано зі списку 60 можливих місць посадки. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому тут розташовувалися дельта річки і озеро, повідомляє its.ua.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство може вперше почути, як звучить Марс.

Також уперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість").

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

На 15-й день польоту марсоходу Perseverance ("Наполегливість") у центрі управління NASA планово провели перше коригування його траєкторії.

Нагадаємо:

14 липня 2020-го о 23:51 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправило на Марс власний зонд.

23 липня Китай відправив на Марс свій марсохід.

Українська правда