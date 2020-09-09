Голова Netflix: Не бачу ніяких плюсів віддаленої роботи

Голова Netflix Рід Хастінгс не поділяє думки про те, що дистанційна робота - хороша альтернатива офісній.

Про своє ставлення до віддаленої роботи Хастінгс розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal передає ain.ua

"Не бачу ніяких плюсів (віддаленої роботи - ред.). Неможливість працювати пліч-о-пліч, особливо - в міжнародному масштабі, це - чистий негатив", - зазначив він в коментарі виданню.

За його прогнозом, п'ятиденний робочий тиждень в офісі змінить чотириденний: більшість офісних співробітників буде продовжувати працювати з дому принаймні один день в тиждень, навіть після того, як пандемія закінчиться.

"Можу посперечатися, саме до цього прийдуть багато компаній", - зазначив він.

Хастінгс також повідомив виданню, що 8600 співробітників компанії не повинні будуть повертатися в офіси, поки не з'явиться схвалена вакцина від коронавируса.

За його словами, Netflix вже відновив роботу над своїми серіалами, фільмами та документальними стрічками.