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Портфель непрацюючих кредитів у держбанках хочуть скоротити на 305 мільярдів

Середа, 9 вересня 2020, 15:10
 

Рада з фінстабільності схвалила розроблені держбанками плани, які передбачають скорочення їх портфелю непрацюючих кредитів на 305 млрд грн за 3 роки.

Про це йдеться у звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності в період з серпня 2019 року по липень 2020 року.

Знизити рівень NPL, накопичених на балансах державних банків, за три роки на 305 млрд грн планують за рахунок:

  • списання з балансу проблемних кредитів, зарезервованих на 100%. Водночас банки продовжать роботу зі стягнення з боржників;
  • реструктуризації життєздатних кредитів;
  • стягнення заставного майна з подальшою реалізацією;
  • продажу чи переуступки прав вимоги за проблемними портфелями.

Нагадаємо:

У першому півріччі держбанки скоротили портфель NPL до 391 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі сектору зменшилась до 63,1% (на 1 січня 2020 - 64,8%).

Економічна правда

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