Портфель непрацюючих кредитів у держбанках хочуть скоротити на 305 мільярдів
Середа, 9 вересня 2020, 15:10
Рада з фінстабільності схвалила розроблені держбанками плани, які передбачають скорочення їх портфелю непрацюючих кредитів на 305 млрд грн за 3 роки.
Про це йдеться у звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності в період з серпня 2019 року по липень 2020 року.
Знизити рівень NPL, накопичених на балансах державних банків, за три роки на 305 млрд грн планують за рахунок:
- списання з балансу проблемних кредитів, зарезервованих на 100%. Водночас банки продовжать роботу зі стягнення з боржників;
- реструктуризації життєздатних кредитів;
- стягнення заставного майна з подальшою реалізацією;
- продажу чи переуступки прав вимоги за проблемними портфелями.
Нагадаємо:
У першому півріччі держбанки скоротили портфель NPL до 391 млрд грн, а їх частка в кредитному портфелі сектору зменшилась до 63,1% (на 1 січня 2020 - 64,8%).
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua