5 основних цифрових тенденцій бізнес-трансформації на кризовий 2021

До поточного року діджитал-перетворення були максимально зведені до тренд-орієнтирів й експериментів, а ризики обговорювалися в контексті застосування технологій. Сьогодні контроль ризиків у кожній індустрії - стратегічний базис у гонці на виживання.

За оцінками Gartner, в рамках навіть часткової цифровізації найближчі кілька років бізнес буде "випливати" на п'яти китах: скорочення витрат, цифрове масштабування, онлайн-зростання та організаційні зміни.

Кожен із кейсів потребуватиме оперативного освоєння необхідних для цього цифрових рішень.

1. Автоматизація для оптимізації

Обмеження бюджету та скорочення ресурсів - безболісний процес, якщо пройти його за допомогою RPA або ML. Навіть без масштабування це позбавить всілякої офлайн-рутини й підтримає бізнес-процеси 24/7 у робочому стані незалежно від рівня нездоров'я зовнішнього економічного середовища.

За даними McKinsey, зростання застосування RPA за останні півроку збільшився на третину. В середньому, використовуючи навіть пересічні рішення, компанії можуть автоматизувати до 70% своїх процесів.

2. Візуалізація для прозорості

Найбільш "активна" прозахідна технологія сьогодні - "цифрові близнюки": дозволяє за допомогою вбудованих у фізичні об'єкти підприємства давачів не лише збирати дані за принципом IoT, а й створювати цифрові моделі кожного з підключених об'єктів для отримання прозорого уявлення щодо кожного поточного операційного процесу.

Так простіше візуалізувати ризики, планувати витрати та управляти ресурсами.

За даними Gartner, до кінця 2021 "цифрових двійників" використовуватимуть до 50% великих промислових компаній, за рахунок чого підвищать свою ефективність на 10%.

3. Кібербезпека для стабільності

Не новина, а закон: навіть якщо цифрова трансформація компанії зводиться до банального переходу на онлайн-сервіси, зі змінами бізнес-моделі та ІТ-інфраструктури завжди приходить ризик потенційної уразливості.

Необхідно мати ефективні методи управління та плани аварійного відновлення, щоб продовжувати роботу навіть тоді, коли деякі частини інфраструктури виявляються скомпрометовані.

4. Штучний інтелект для стійкості

Стійкість - ключовий аспект для компанії, де довіра - еквівалент стабільності і прогресу. Обидва чинники легко піддаються AI або Process Mining, коли людський фактор гальмує або дорого обходиться.

Крім звичної прогнозної аналітики та управління даними, вигоди включають скорочення витрат, оптимізацію активів, конкурентну диференціацію, управління часом, фінансами та клієнтським попитом.

Згідно з дослідженням Accenture, 88% компаній, що використовують AI останні два роки в різних цілях, підвищили свої основні показники ефективності більш ніж на 200%.

5. Платформи інтеграції для масштабування

Інтеграція на основі API сьогодні не вибір, а питання виживання, притому запустити подібний проект навіть в умовах кризи нескладно.

Дослідження 2020 від Forrester щодо впровадження інтеграційних API-платформ у компаніях різних галузей (охорона здоров'я, страхування, CPG, фінанси, промисловість) показує, що середня рентабельність інвестицій становить 445% за 3 роки.

Технологія дозволяє об'єднати та налагодити роботу різних ІТ-сервісів і таким чином збалансувати економічну ефективність, універсальність операцій і безпеку.

Автор: Юрій Чубатюк, Президент групи компаній Everest