Мін’юст подав скаргу на суддю Вовка через 10 мільярдів для Суркісів

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у facebook
Деталі: Окрім скарги до ВРП, Мін’юст вже подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовка.
Міністр також нагадав, що у парламенті вже зареєстрований законопроєкт, який блокує виплату коштів.
Окрім того, Малюська вважає, що суддя Печерського суду "іменем України ухвалив по суті вкрасти 10 мільярдів гривень".
Що передувало: 2 вересня Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).
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