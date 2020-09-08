До кінця року на дорогах України буде 270 камер фотофіксації, потім ще 400

220 камер автоматичної фотофіксації порушень правил дорожнього руху планується встановити до кінця 2020 року в Україні на дорогах державного значення на додаток до 50 уже наявних, а в наступні роки планується встановити ще 400.

Про це заявив голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков передає Інтерфакс-Україна.

"На цей рік у нас уже укладено контракт на додаткові 220 комплексів фотофіксації, які буде встановлено на дорогах державного значення. Отже, загальна кількість комплексів фотофіксації становитиме вже 270.

Також на наступні роки, на наступну програму у нас заплановано додаткові 400 комплексів фотофіксації на дороги державного значення, а також доопрацювання програмного забезпечення для того, щоб виконувати додаткові функції щодо додаткових порушень", - сказав Хом'яков.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також анонсував купівлю вже цього року чотирьох тестових комплексів фіксації порушень "Фантом".

"Одним з ефективних методів фіксації є фіксація порушень поліцейськими безпосередньо в авто. У спеціалізованому транспортному засобі встановлюють спеціальний прилад, який фіксуватиме правопорушення, що відбуваються, так би мовити, навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває в русі.

... З іншого боку - це додатковий ефект превенції, коли водії знають, що може з'явитися таке авто, яке, як правило, за кордоном використовують без спеціальної символіки або з 3D-плівкою, яка видима тільки під кутом 90 градусів", - сказав Білошицький.

Нагадуємо:

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають високий відсоток оплати штрафів водіями, які порушують правила дорожнього руху, що фіксує автоматична система.