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Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів" із будівництва доріг

Вівторок, 8 вересня 2020, 13:31
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава вирішила проблему з тендерними "тролями" які заробляли великі гроші на неякісному будівництві доріг.

Про це він сказав на брифінгу під час робочої поїздки до Сумської області, передає "Інтерфакс-Україна".

За совами президента, у регіоні дороги справді будують дещо повільніше, ніж в інших областях, алеце не пов'язано з недоробкою місцевого "Укравтодору" або керівництва області.

"Це пов'язано з тим, що справді багато проєктів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету. Тому що існують такі тендерні "тролі". Ми 90% таких "тролів", які існували і заробляли мільйони на такому ціновому демпінгу тендерів, практично всіх "знищили", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що ті, хто ще й будував неякісні дороги, тепер не можуть змиритися з тим, що не можуть виграти тендери, і борються як можуть.

"Вони демпінгують з цінами, блокують заявами до Антимонопольного комітету, через суди зупиняють будівництво", - додав глава держави.

За його словами, якби не блокування через суди й АМКУ, темпи будівництва доріг були б набагато вищі.

Зеленський також запевнив, що взяті на себе зобов'язання щодо доріг загальнодержавного значення контролюються, а голови "Укравтодору" й обладміністрації доповідають, що до кінця року все буде завершено.

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Зеленський Укравтодор дороги

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