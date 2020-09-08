Ціни на кавуни досягли сезонного мінімуму — асоціація

Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися - за останній тиждень кавуни у середньому подешевшали на 20%.

Про це повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації.

Зазначається, що кавуни відвантажуються у ціновому діапазоні від 1,2 до 3 грн/кг.

"Основною причиною зниження цін на кавуни є сезонне збільшення пропозиції цих ягід на ринку. Наразі завершується збір кавунів пізніх сортів в основних регіонах виробництва – Херсонській та Миколаївській областях, і виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав.

Відповідно, сьогодні продукція на ринок надходить без перебоїв, а пропозиція місцевих кавунів на внутрішньому ринку - на досить високому рівні", - пояснили в асоціації.



В УПОА уточнили, що під кінець сезону значних цінових стрибків у сегменті кавунів не очікується. Виробники переконані, що липнева ситуація, коли основну пропозицію на ринку становила імпортна продукція, в сегменті пізніх сортів не повториться.



При цьому, незважаючи на досягнення мінімального цінового рівня за сезон, сьогодні кавуни в Україні реалізують у середньому на 65-70% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

В Україні спостерігається зниження цін на баштанні культури, в сегменті кісточкових і ягідних культур деякі позиції показали зростання цін.

Економічна правда