Авіатрафік України сповільнив падіння, за серпень "лише" мінус 56%
Вівторок, 8 вересня 2020, 11:30
Про це повідомляє пресслужба "Украероруху".
Українські авіакомпанії виконали 6 373 рейси (на 45,5 % менше ніж у серпні минулого року), іноземні авіакомпанії – 10 317 рейсів (-61,1 %).
За типами польотів: 2 519 виконаних у серпні рейсів були внутрішні (-15,7 %), 8 249 – міжнародні (-50,4 %), 5 922 – транзитні (-68,2 %).
Україна повторно ввела обмеження на перетин кордону для іноземних громадян – із 28 серпня по 28 вересня. Чи будуть продовжені ці обмеження, наразі невідомо. У держкомпанії вважають, що уже зараз очевидно, що динаміка поступового відновлення авіатрафіку, яка спостерігалась у попередні місяці, істотно сповільниться протягом вересня.
Якщо порівнювати із попередніми місяцями, у липні 2020 року Украерорух обслужив 12 195 рейсів, у червні – 4 584 рейси.
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) нещодавно закликала уряди країн світу шукати шляхи відновлення авіаційної галузі та відкрити кордони, які наразі залишаються переважно закритими. Оскільки це істотно знижує попит на авіаперевезення та туристичні послуги, мобільність населення загалом, а стримування авіації негативно позначається на світовій економіці.
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