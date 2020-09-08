Авіатрафік України сповільнив падіння, за серпень "лише" мінус 56%

Загальна кількість польотів, які у серпні 2020 року Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 16 690 рейсів, що на 56,3 % менше ніж у серпні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба "Украероруху".

Українські авіакомпанії виконали 6 373 рейси (на 45,5 % менше ніж у серпні минулого року), іноземні авіакомпанії – 10 317 рейсів (-61,1 %).

За типами польотів: 2 519 виконаних у серпні рейсів були внутрішні (-15,7 %), 8 249 – міжнародні (-50,4 %), 5 922 – транзитні (-68,2 %).

Україна повторно ввела обмеження на перетин кордону для іноземних громадян – із 28 серпня по 28 вересня. Чи будуть продовжені ці обмеження, наразі невідомо. У держкомпанії вважають, що уже зараз очевидно, що динаміка поступового відновлення авіатрафіку, яка спостерігалась у попередні місяці, істотно сповільниться протягом вересня.

Якщо порівнювати із попередніми місяцями, у липні 2020 року Украерорух обслужив 12 195 рейсів, у червні – 4 584 рейси.

Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень 5 червня та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня цього року. На початку карантину, за останні тижні березня кількість польотів у повітряному просторі України зменшилася більш ніж на 96 %, а 4 районні диспетчерські центри Украероруху протягом кількох тижнів входили до європейського списку центрів із найбільшим падінням трафіку.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) нещодавно закликала уряди країн світу шукати шляхи відновлення авіаційної галузі та відкрити кордони, які наразі залишаються переважно закритими. Оскільки це істотно знижує попит на авіаперевезення та туристичні послуги, мобільність населення загалом, а стримування авіації негативно позначається на світовій економіці.