Трамп вважає, що Німеччина зараз надто слабка, щоб зупинити "Північний потік-2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримав би відмову Німеччини від завершення "Північного потоку-2", але зазначив, що Берлін зараз заслабкий для такого рішення з точки зору енергетичної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Після отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального президент США Дональд Трамп в черговий раз закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Чому Німеччина робить бізнес, даючи Росії мільярди, в той час як ми захищаємо Німеччину від Росії? Як це має працювати?" - сказав Трамп, повторивши свою відому критику проєкту.

На запитання журналіста, чи підтримає Трамп заклики до припинення проєкту, він відповів:"Звичайно".

Трамп припустив, однак, що Німеччина може бути настільки залежна від Росії в поставках енергоносіїв, що зупинка буде неможлива.

"Німеччина знаходиться в ослабленому становищі, коли мова заходить про енергетику, вони закривають всі електростанції", - сказав він.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Європейська правда