Майже 400 шахтарів оголосили підземний протест

393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева" залишись під землею і вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "Станом на 8.30 у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівників".

Деталі: За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" та 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці уже шосту добу.

Нардеп також додав, що готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу. Наразі вони оголосити "італійський страйк" (коли працівники присутні на робочих місцях і пунктуально виконують свої посадові інструкції, аж до безглуздих параграфів. Зазвичай такий протест викликає істотне падіння продуктивності праці – ред.).

За словами Волинця, шахта "Тернівська" стала о 7 ранку, адміністрація не пустила в шахту першу зміну. Працівники кажуть, що підтримають колег протестом на майдані біля адмінбудівлі КЗРК.

Надреп відзначив, що 8 вересня до Кривого Рогу мають виїхати представники центрального офісу Служби держпраці через те, що працівники підприємств міста нарікають на роботу місцевої служби Держпраці, їх продажність та залежність від місцевих роботодавців.

Що було раніше: 7 вересня понад 80 гірників шахти "Батьківщина" (Криворізького залізорудного комбінату) залишись під землею, висунувши ряд вимог, включно із підвищенням зарплат.