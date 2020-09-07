Чорнобильскій АЕС дозволили експлуатувати нове сховище ядерних відходів 

Державна інспекція ядерного регулювання видала Чорнобильській АЕС дозвіл на введення в експлуатацію ядерної установки - проміжного Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

Про це повідомляє пресслужба інспекції та Міністерство захисту довкілля.

"Початок робіт із введення в експлуатацію СВЯП -2 дозволить не тільки підвищити рівень безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива, а і активізувати роботи зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", - наголосив голова інспекції Григорій Плачков.

Він також подякував за допомогу в реалізації всіх проектів на майданчику ЧАЕС Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і країнам-донорам Рахунку ядерної безпеки.

Як повідомлялося, СВЯП-2 призначено для прийому, підготовки і зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловиділяючих збірок і додаткових поглиначів, які накопичилися на ЧАЕС.

Отримання дозволу дозволить розпочати "гарячі" випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища "мокрого" типу (СВЯП-1) у нове сховище "сухого типу" (СВЯП-2).

Зазначимо, що за період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива "мокрого" типу СВЯП-1.

Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений.

Відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2.