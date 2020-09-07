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Меркель не виключає санкцій щодо "Північного потоку-2"

Понеділок, 7 вересня 2020, 15:16
 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це у понеділок, 7 вересня, заявив її речник Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.

"Канцлерка погоджується із заявами, зробленими міністром закордонних справ на вихідних", - сказав Зайберт у понеділок в Берліні, маючи на увазі можливу реакцію ЄС на отруєння Навального.

Мова про заяву глави МЗС Гайко Мааса, який озвучив сподівання, що Росія своєю відмовою у розслідуванні отруєння Навального "не змусить Німеччину змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2".

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям. Разом з тим, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву винятково до теми реалізації "Північного потоку-2" неправильно.

Сама канцлерка ще минулого тижня підтверджувала, що "Північний потік-2" буде завершено. Раніше Меркель також заявляла, що питання газопроводу і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Разом з тим Зайберт підкреслив, що поки рано робити які-небудь заяви про санкції. Берлін очікує, що російський уряд пояснить причини отруєння критика Кремля Навального.

2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Меркель заявила, що не має сумнівів у тому, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу.

Європейська правда

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Меркель Північний потік

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