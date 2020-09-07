Білорусь за серпень втратила майже 16% золотовалютних резервів

Станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резерви Республіки Білорусь склали 7,458 млрд доларів - у серпні Білорусь втратила 1,4 млрд доларів або 15,8% з усіх золотовалютних резервів країни.

Про це йдеться у прес-релізі центробанку Білорусі.

"Зниження рівня міжнародних резервних активів за підсумками серпня в основному обумовлено продажем Національним банком іноземної валюти на торгах ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа".

При цьому урядом і Національним банком Республіки Білорусь виконано зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті на загальну суму 351,7 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

"Підтримці рівня золотовалютних резервів в серпні сприяло надходження коштів від продажу облігацій Міністерства фінансів, номінованих в іноземній валюті, а також надходження іноземної валюти в бюджет", - додали у центробанку Білорусі.

За планом центробанку Білорусі обсяг міжнародних резервних активів на 1 січня 2021 року має скласти не менше 7,3 млрд доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк Білорусі призупиняє з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт.