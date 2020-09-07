Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:18
 

7 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро – 32,80 - 32,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60 – 27,82 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,72 гривні, євро - 32,64 - 32,69 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 7 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 7 вересня 2020, 11:33
Офіційний курс гривні трохи послабився 7 вересня 2020, 09:00
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 4 вересня 2020, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!