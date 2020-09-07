Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
7 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;
Євро – 32,80 - 32,83 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60 – 27,82 гривні. Євро купують по 32,41 гривні, продають по 32,88 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,63 - 27,72 гривні, євро - 32,64 - 32,69 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 вересня на рівні 27,73 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,85 грн (на 4 вересня - 32,73 гривні).
7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,76 гривні.
Економічна правда
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