Прокат електросамокатів: КМДА і Bolt знайшли компроміс

Компанія Bolt та КМДА визначили спільні дії про врегулювання правової колізії щодо запровадження у столиці сервісу з прокату електросамокатів.

Про це йдеться у спільній заяві Bolt та київської влади, передає прес-служба КМДА.

Сторони, зокрема, дійшли згоди, що чинне законодавство сьогодні не має ефективного регулювання щодо користування та безстанційного прокату електросамокатів.

"Такі види транспорту, як електросамокати, жодним чином не визначені в Правилах дорожнього руху (ПДР). Та повністю відсутня законодавча база, яка б регулювала їх використання.

Це може призводити до аварійних ситуацій на дорогах та пішохідних тротуарах. Тому для даного виду транспорту необхідне запровадження особливих норм та правил безпеки. Основна мета – зробити водіїв електросамокатів та інших видів так званого "мікротранспорту" повноцінними учасниками дорожнього руху з відповідними правами та обов’язками", - йдеться у повідомленні.

"Враховуючи попит на електросамокати як допоміжний транспортний засіб, КМДА сприятиме втіленню проектів, які започаткувала компанія Bolt. Але – керуючись нормами законодавства, правилами та безпекою мешканців і гостей столиці", - додали в КМДА.

Крім цього, сторони домовились терміново розробити перелік правил із безпеки та використання, якими будуть послуговуватись користувачі самокатів протягом тестового періоду, який триватиме до кінця сезону 2020 року (орієнтовно жовтень-листопад).

Зазначається, що створять спільну робочу групу із залученням представників адміністрації міста, поліції, народних депутатів та представників бізнесу для обговорення та напрацювання пропозицій щодо законодавчого регулювання на рівні міста та держави.

Нагадаємо:

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.

Раніше Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух.

Київська влада наразі не має підстав вимагати від бізнесу отримання будь-яких дозволів та узгоджень на запуск прокату електросамокатів, оскільки прокат таких самокатів в Україні законодавчо не заборонений, заявляли в Bolt.

Економічна правда