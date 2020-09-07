Міжнародні резерви України у серпні перевищили 29 мільярдів доларів

Станом на 1 вересня 2020 року, за попередніми даними, міжнародні резерви України становили 29 048,7 млн доларів (в еквіваленті) - у серпні вони збільшились на 1%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У регуляторі пояснили, що резерви зросли насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Зазначається, що динаміку резервів упродовж місяця визначали наступні чинники:

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку (у серпні Нацбанк купив 460,5 млн доларів);

операції уряду з управління держборгом;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 28,8 мільярда доларів (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на 300 мільйонів доларів (1,0%)

Економічна правда