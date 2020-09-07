Агрохолдинг МХП вітає ініціативу Уряду щодо розвитку фондового ринку в Україні. Про це заявила речниця МХП Ірина Ванникова.







Як відомо, днями Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що функціонування фондового ринку в Україні є пріоритетом для Кабінету Міністрів України.



Речниця МХП Ірина Ванникова зазначила, що великі українські компанії, зокрема і МХП, представлені на світових фондових біржах.



"Акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі з 2008 року. Разом з тим, ринок цінних паперів в Україні не розвинений в достатній мірі. Великі українські компанії могли б продавати акції і на внутрішньому ринку. Це - і довіра до національного бізнесу, і підтримка виробників, і розвиток економіки за рахунок тих ресурсів, які в Україні вже є, але знаходяться у "сплячому" режимі", - наголосила вона.



За її словами, ефективне функціонування фондового ринку в Україні - крок у напрямку реальної підтримки національного бізнесу з боку уряду.



"Ми можемо тільки вітати такі наміри і сподіваємося, вони знайдуть свою практичну реалізацію вже найближчим часом", - наголосила речниця МХП.