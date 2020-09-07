У міноборони Німеччини допустили санкції проти "Північного потоку-2"

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.

"Я завжди казала, що "Північний потік-2" - далеко не найулюбленіший мій проєкт", - наголосила очільниця консервативної партії Християнсько-Демократичний союз.

"Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України", - додала Крамп-Карренбауер.

На її думку, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до російського керівництва, вважає очільниця міноборони ФРН.

"Європа й світ чекають відповідей на них", - підкреслила вона.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вказав, що "сподівається на те, що Росія не змусить ФРН змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2". Водночас глава німецької дипломатії визнав, що відмова від завершення будівництва газопроводу завдасть шкоди інтересам низки фірм з Німеччини та інших європейських країн.

Досі уряд Німеччини не пов'язував отруєння Навального з будівництвом газопроводу. Зокрема, канцлерка Ангела Меркель заявила, що питання газопроводу "Північний потік-2" і отруєння Навального не слід пов’язувати і трубопровід має бути добудований.

Європейська правда