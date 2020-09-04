Із затонулого танкера "Делфі" знову потекли нафтопродукти

Із затонулого біля Одеси танкера "Делфі", який нещодавно вдалося поставити на кіль, знову стався витік нафтопродуктів.

Джерело: Facebook-сторінка голови Державної екоінспекції Андрія Мальованого

Пряма мова: "З танкера Delfi знову стався розлив нафтопродуктів.

Фахівці Держекоінспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів.

Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг/дм³".

Деталі: Мальований повідомив, що витік нафтопродуктів стався через те, що з судном продовжують проводити роботи з його підняття і стабілізації.

Щоб усунути забруднення, представники Одеської філії ДП "АМПУ" провели роботи біля "Делфі" із застосуванням сорбенту.

Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер остаточно приберуть з акваторії Чорного моря.

Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.

Танкер пробув на березі Одеси 9 місяців, лише після цього його підняли і плануюють прибрати до початку сезону штормів.

Передісторія:

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.