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Проросійська ботоферма поширювала пропаганду з 8 тисяч SIM-карток - СБУ

Середа, 30 вересня 2020, 20:15

Служба безпеки України викрила проросійську "ботоферму", що поширювала пропагандистські матеріали з РФ і так званої "ДНР".

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни.

 



Під час проведення обшуків у Києві та Донецькій області правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 4 сім-банки ємністю 128 і 32 канали та 6 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали".

Деталі: Правоохоронці також вилучили 8 тисяч SIM-карток. Наразі перевіряється версія стосовно причетності до "ботоферми" спецслужб і розвідки так званої "ДНР" і Росії.

Українська правда

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кіберзлочинність СБУ

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